شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني وفني خاص لتجهيز «بادجي» لمباريات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا وفنيا خاصا للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الجديد.

وطلب «فايلر» من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ«بادجي» ليقوم اللاعب بتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي.

ويسعى الجهاز الفني، بقيادة فايلر، لتجهيز بادجي بدنيا وفنيا، تمهيدا لدخوله في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات مع الفريق.