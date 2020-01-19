شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني وفني خاص لتجهيز «بادجي» لمباريات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا وفنيا خاصا للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الجديد.
وطلب «فايلر» من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ«بادجي» ليقوم اللاعب بتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي.
ويسعى الجهاز الفني، بقيادة فايلر، لتجهيز بادجي بدنيا وفنيا، تمهيدا لدخوله في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات مع الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج بدني وفني خاص لتجهيز «بادجي» لمباريات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.