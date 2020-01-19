شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

وطالب المدير الفني اللاعبين بمواصلة الاستعداد بشكل قوي لمباراة مازيمبي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، والتركيز في التدريبات.

وكان كارتيرون قد قرر استمرار التدريبات اليوم في موعدها صباحا، وذلك عقب تأجيل لقاء المصري، الذي كان مقررا له بعد غد الإثنين.