شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، غدًا الإثنين.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يستأنف الأهلي تدريباته بعد غد الثلاثاء، في إطار استعداده لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وجاء قرار الجهاز بقيادة السويسري رينيه فايلر، بمنح اللاعبين راحة سلبية في إطار البرنامج التدريبي الخاص بجدول المباريات المحلية والإفريقية.

ويواجه الأهلي المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.