شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 مشاهد في مواجهات الأهلي والمقاولون: تتويجان.. وهاتريك استثنائي لـ«أبوتريكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتقابل فريق الكرة بالنادي الأهلي بنظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، في واحدة من أكثر مواجهات الفريقين ترقباً على مدار تاريخهما، فيحتل الأهلي الصدارة بـ 33 نقطة وخلفه المقاولون العرب في المركز الثاني بـ 29 نقطة في موسم استثنائي لذئاب الجبل.

ويشير تاريخ مواجهات الفريقين إلى تفوق كبير لمصلحة الأهلي بـ 50 انتصاراً من أصل 72 مواجهة، مقابل 7 للمقاولون، و15 تعادلاً حسم الموقف، وأمطر الأحمر شباك الذئاب بـ 125 هدفاً وسكن شباكه 42 هدفاً، كما يتفوق الأهلي على عماد النحاس، المدير الفني الحالي للفريق الأصفر، في تاريخ اصطدامهما سوياً، ففاز الأحمر في 6 مباريات من أصل 8 وحسم النحاس مواجهة وحيدة وتعادل وحيد جمعهما.

التقرير التالي نرصد من خلاله 5 لقطات شهيرة وبارزة في تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب.

أولاً.. شادي محمد يتحول إلى حارس مرمى

في مباراة غريبة الأطوار والتقلبات، يستنفذ البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي تغييرات الفريق بـ 3 دفعة واحدة بين شوطي المباراة التي جمعت فريقه بالمقاولون على لقب كأس مصر 2003 -2004، ليضطر المدافع شادي محمد لحراسة العرين الأحمر بعد إصابة مفاجئة لأمير عبدالحميد، ويسكن شباك شادي هدف تتويج المقاولون باللقب، كأول فريق في تاريخ المسابقة يظفر بالكأس وهو خارج أندية الممتاز.

ثانياً.. الهاتريك المحلي الوحيد لمحمد أبوتريكة

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محمد أبوتريكة، نجم الأهلي السابق، يمتلك في جعبته «هاتريك» وحيد بالقميص الأحمر على مستوى بطولة الدوري الممتاز، جاء في شباك المقاولون العرب، بملعب الأخير، بمنافسات الدور الأول للمسابقة موسم 2005-2006 ومباراة حسمها أبناء التتش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ثالثاً.. سوبر هاتريك «بلال» وسداسية تاريخية

يحقق الأهلي فوزه الأكبر على المقاولون العرب في لقاء الدور الأول لموسم 2002-2003 بنتيجة 6/2، في مباراة استضافها ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، وخطف يومها أحمد بلال الأضواء بتسجيله 4 أهداف «سوبر هاتريك» كأول وأخر لاعب يسجل رباعية بمفرده في مواجهة جمعت تجمع الطرفين.

رابعاً.. تتويجان للأهلي ومباراتان حسما الدرع

الأهلي خلال العقد الأخير استطاع التتويج بلقب الدوري المصري رسمياً من خلال عبور عقبة ذئاب الجبل في مناسبتين، الأولى في موسم 2010-2011 حين انتصر بخماسية منحته اللقب السابع على التوالي، والثانية في الموسم المنصرم بعدما أمطر شباك الفريق الأصفر بثلاثية منحته اللقب للمرة 41 في تاريخه، ومن المفارقات أن الموسمين شهدا تفوق كبير للزمالك حتى الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة وعودة تاريخية للأهلي في المرتين.

خامساً.. بطاقات حمراء بالجملة

مواجهات الأهلي والمقاولون خلال العقد الأخيرة شهدت ظاهرة مثيرة ألا وهي كثرة البطاقات الحمراء المٌشهرة في وجه لاعبي الفريقين، ففي بعضها شهدت إخراج حكم المباراة لـ 3 بطاقات في المباراة الواحدة، مثل مباراة الدور الأول لموسم 2014-2015 بطرد ثنائي الأهلي صبري رحيل ومحمد نجيب وكريم مصطفى من المقاولون، وبطاقتين من نصيب ذئاب الجبل في مباراة الدور الثاني لموسم 2015-2016، إجمالاً شهدت مواجهات الطرفين في العقد الأخير 9 بطاقات حمراء.