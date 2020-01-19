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اختيار لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي للمشاركة في بطولة آسيا لأفضل 16 لاعبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة اللاعب السعودي علي نور الخضراوي للمشاركة في كأس آسيا لأفضل 16 لاعبا على مستوى القارة (Asia Top 16 championship).

وجاء هذا الاختيار نتيجة لما حققه الخضراوي خلال مشاركته مع المنتخب في الموسم الحالي والمستويات المميزة التي قدمها، إذ تعد هذه البطولة من أقوى بطولات القارة لما تضمه من أسماء مميزة في كرة الطاولة الآسيوية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، أن اختيار لاعب سعودي في مثل هذه البطولة يعد دليلا على تقدم كرة الطاولة السعودية، مرجعا ذلك لفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم للعمل المتواصل من الجميع باتحاد اللعبة، إذ يعد ذلك إحدى خطط الاتحاد التي يسيرون عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.