شكرا لقرائتكم برنامج خاص لتأهيل أليو بادجى وافد الأهلى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وطلب «فايلر» من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ«بادجي» ليقوم اللاعب بتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة فايلر لتجهيز بادجي بدنيا وفنيا؛ تمهيدا لدخوله في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات مع الفريق.

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كشف مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى لم يطلب حتى الآن البطاقة الخاصة بالسنغالي اليو بادجي ، الوافد الجديد للقلعة الحمراء بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم ونصف، موضحين أنه فى حال طلب الأهلى بطاقة بادجى سيتم إرسالها لنادى رابيد فينا النمساوى، وفى حال وصول البطاقة يحق للأهلى إشراك اللاعب رسمياً.

ويُكّبد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بعد تعاقد النادى مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى، وقال مصدر مُطلع فى النادى لـ"الخليج 365"، إن الأهلى سيسدد مليونى يورو_ ما يقرب من 35 مليون جنيه مصرى_ لنادى رابيد فينا النمساوى عل قسطين خلال عام ونصف العام، فيما سيحصل اللاعب على 56 مليون جنيه خلال مدة عقده، حيث سيحصل على 700 ألف دولار فى الموسم الأول ترتفع 50 ألف دولار فى كل موسم ويحصل فى الستة أشهر المُتبقية من الموسم الحالى على قرابة الـ300 ألف دولار، بجانب مكافآت أخرى سيحصل عليها حال تسجيل 15 هدفاً مع الفريق.