شكرا لقرائتكم الزمالك يحفظ حقوقه فى حمدي النقاز بخطاب رسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلم نادى الزمالك، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، لاستبدال التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق من قائمة الفريق لحفظ حقوق الأبيض فى اللاعب، بعد انقطاعه عن التدريبات وتقديمه شكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وذلك لفسخ التعاقد مع قلعة ميت عقبة، حيث جاء الخطاب الذى سلمه إلى اتحاد الكرة يتضمن طلب من النادى الأبيض بعدم إرسال بطاقة حمدى النقاز إلى أي ناد إلا بالحصول على خطاب من الزمالك بشأن المسألة.

كما أوضح مسؤولو الزمالك فى الخطاب الرسمى إلى اتحاد الكرة المصرى إن قيد الكونغولى كاسونجو على حساب النقاز مع الاحتفاظ بكامل حقوقه فى اللاعب التونسى حيث شدد مسؤولو الأبيض إنه تم سداد كافة مستحقات اللاعب حتى شهر أبريل القادم وتابع مسؤولو الزمالك فى الخطاب إنه لا يحق لأحد الحصول على بطاقة النقاز سوى بعد الحصول على مخالصة من النادى الأبيض أو من خلال الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأتم مسؤولو الزمالك، إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، بشكل رسمى، اليوم الأحد، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولى جاهزاً للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد قيده ضمن قائمة الأبيض المحلية والأفريقية، وبذلك أنهى مسؤولو قلعة ميت عقبة ملف انتقالات الشتاء بالنسبة للوافدين للفريق باستعادة المهاجم الكونغولى، حيث يمتلك الأبيض استبدال وحيد فى قائمته المحلية واستغله مسؤولو الزمالك فى قيد كاسونجو وذلك على حساب التونسى حمدى النقاز الذى انقطع عن تدريبات الفريق.

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وكلف مسؤولو الزمالك، الجهاز الإدارى اليوم، بإنهاء إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجوفى قائمة الأبيض بسجلات اتحاد الكرة، للاستعانة بجهوده فى المرحلة المقبلة، حيث يرتبط الأبيض بمجموعة من المباريات المتتالية خلال المرحلة القادمة بالمنافسات المختلفة على المستوى المحلى أو القارى وهو ما حدث حيث أنهى جهاز الفريق الإدارى إجراءات قيد اللاعب فى القائمة البيضاء المحلية والأفريقية.

ويبحث الزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى المرحلة المقبلة عن مواصلة انتصاراته عقب تحقيق الفوز فى آخر 3 جولات من عمر مسابقة الدورى أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب بنتائج 2 / 0 و 3 / 2 و 2 / 0، ورفع الأبيض رصيده بالانتصارات الثلاثة إلى 24 نقطة ويحتل بهم المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة ويستعد الفريق حالياً لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال إفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والتى يبحث فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.