شكرا لقرائتكم جيرالدو يوافق على الخروج من الأهلى على سبيل الإعارة لحل أزمة أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستقر مسئولو الأهلى على رحيل أزارو، فى ظل عدم تقبل المهاجم المغربى فكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، في الوقت الذى ترغب الإدارة الحمراء فى قيد بادجى سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو افريقيا، في الوقت الذي غرمت الإدارة الحمراء ازارو لاعتراضه على قرارات الجهاز الفنى فى مباراة طنطا، وذلك فى إطار سياسية الالتزام التى يفرضها الجهاز الفنى على الفريق، وفقا للقواعد المعمول بها فى الأهلي.

قيد بادجى يتطلب رحيل اي من اللاعبين الاجانب الخمسة فى صفوف الاهلى وهم التونسى على معلول والمالى أليو ديانج و النيجيرى جونيور ايجايي و المرغبى وليد ازارو ولذا فان التفكير رحيل ازارو ولكن رفض الاخير جعل هناك أزمة لابد من حلها قبل لقاء النجم الساحلى الأحد المقبل فى دورى ابطال افريقيا .

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وظهر وليد أزارو بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر.

وشارك أزارو فى مران الأمس بعدما غاب عن مران أمس الاول على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض المهاجم المغربى مراناً فى الجيم قبل أن يؤدى فقرة الجرى حول الملعب عدة دقائق، وظهر أزارو وفى يده "جبيرة" نتيجة إصابته فى اليد عقب اعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.

ويُكّبد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بعد تعاقد النادى مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى. وقال مصدر مُطلع فى النادى لـ"اليوم السابع"، إن الأهلى سيسدد مليونى يورو_ ما يقرب من 35 مليون جنيه مصرى_ لنادى رابيد فينا النمساوى على قسطين خلال عام ونصف العام، فيما سيحصل اللاعب على 56 مليون جنيه خلال مدة عقده، حيث سيحصل على 700 ألف دولار فى الموسم الأول ترتفع 50 ألف دولار فى كل موسم ويحصل فى الستة أشهر المُتبقية من الموسم الحالى على قرابة الـ300 ألف دولار، بجانب مكافآت أخرى سيحصل عليها حال تسجيل 15 هدفاً مع الفريق.