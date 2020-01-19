شكرا لقرائتكم رسميًا.. الزمالك يقيد كاسونجو فى قائمته استعدادا للمباريات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسؤولو الزمالك، إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، بشكل رسمى، اليوم الأحد، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولى جاهزاً للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد قيده ضمن قائمة الأبيض المحلية والأفريقية، وبذلك أنهى مسؤولو قلعة ميت عقبة ملف انتقالات الشتاء بالنسبة للوافدين للفريق باستعادة المهاجم الكونغولى، حيث يمتلك الأبيض استبدال وحيد فى قائمته واستغله مسؤولو الزمالك فى قيد كاسونجو وذلك على حساب التونسى حمدى النقاز الذى انقطع عن تدريبات الفريق.

وكلف مسؤولو الزمالك، الجهاز الإدارى اليوم، بإنهاء إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجوفى قائمة الأبيض بسجلات اتحاد الكرة، للاستعانة بجهوده فى المرحلة المقبلة، حيث يرتبط الأبيض بمجموعة من المباريات المتتالية خلال المرحلة القادمة بالمنافسات المختلفة على المستوى المحلى أو القارى وهو ما حدث حيث أنهى جهاز الفريق الإدارى إجراءات قيد اللاعب فى القائمة البيضاء.

Advertisements

ويبحث الزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى المرحلة المقبلة عن مواصلة انتصاراته عقب تحقيق الفوز فى آخر 3 جولات من عمر مسابقة الدورى أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب بنتائج 2 / 0 و 3 / 2 و 2 / 0، ورفع الأبيض رصيده بالانتصارات الثلاثة إلى 24 نقطة ويحتل بهم المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة ويستعد الفريق حالياً لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال إفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والتى يبحث فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

وقررت إدارة الكرة بنادى الزمالك تنفيذ مطلب الفرنسى كارتيرون بقيد الكونغولى كاسونجو فى قائمة الفريق الأبيض، سواء المحلية أو الأفريقية، لذا يدرس الفرنسى كارتيرون الاستعانة باللاعب فى المرحلة المقبلة، والتى يستهلها الفريق بمواجهة مازيمبى، ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى.