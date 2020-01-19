شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يختار عمرو مصيلحى مديرًا للتصفيات الإفريقية بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد كرة السلة اختيار عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد و رئيس لجنة المنتخبات ، مديرا للتصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، والتى تقام فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل، بمحافظة الأسكندرية .

ووافق مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة على إقامة التصفيات بمحافظة الإسكندرية، بعد مفاضلة مع المغرب، حيث كان المغرب تقدم بطلب لاستضافة التصفيات فى الوقت الذى طلب فيه الاتحاد المصرى استضافتها ليتم فى النهاية إقامتها بالإسكندرية .

ويشارك منتخب كرة السلة رجال فى التصفيات ضمن المجموعة الخامسة، حيث أسفرت القرعة التى أقيمت الشهر الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة بجانب المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) .

ويقام أول تجمع للاعبى منتخب مصر لكرة السلة فى الفترة من 31 يناير حتى 10 فبراير بالإسكندرية، استعدادا للتصفيات .

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ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكر خارجى خلال الفترة المقبلة فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، ومن المقرر أن يقام المعسكر فى إحدى الدول الأوروبية، وجارى المفاضلة بين صربيا أو فرنسا أو إسبانيا بدءًا من 11 فبراير حتى قبل انطلاق التصفيات بـ 48 ساعة، على أن يتم العودة الى القاهرة استعدادا للمشاركة بالتصفيات التى ستقام بالإسكندرية .

ويتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة كل من أحمد مرعى مديرًا فنيًا ومعه وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربًا، ووائل لطفى هو مدير المنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريين، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق .

وتتوقف بطولة دورى سوبر السلة نظرا لمشاركة المنتخب فى التصفيات على أن يبدأ التوقف يوم ٢٦ يناير وحتى ٢ مارس القادم .