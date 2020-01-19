بث مباشر مباراة المقاولون ضد الأهلي لحظة بلحظة

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جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اختباراً صعباً في رحلة الحفاظ على بطولة الدوري حينما يلتقي المقاولون العرب باستاد السلام في الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

وتتقل قناتي أون سبورت وتايم سبورت مباراة الاهلي والمقاولون العرب المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

ترتيب الأهلي في الدوري

يحتل الاهلي قمة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة.

ترتيب المقاولون العرب في الدوري

يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من أجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.