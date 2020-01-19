شكرا لقرائتكم الأهلى يمنح لاعبيه راحة غدًا عقب مواجهة المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر جهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين ويستأنف الاهلي تدريباته بعد غد الثلاثاء، في إطار استعداده لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وجاء قرار الجهاز بقيادة السويسري رينيه فايلر، بمنح اللاعبين راحة سلبية في إطار البرنامج التدريبي الخاص بجدول المباريات المحلية والإفريقية.

ويواجه الأهلي المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

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وتُعد مواجهة اليوم واحدة من أهم محطات المارد الأحمر في رحلة التتويج باللقب الـ42 في تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدي بشكل قوي هذا الموسم بدليل نتائجه وإحتلاله المركز الثاني خلف الاهلي المُتصدّر ، فالكثيرون يرون مباراة اليوم قمة كروية وأن المقاولون لن يكون صيداً سهلاً أمام الاهلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة ، فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من إجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدفا وسكنت شباكه 8 أهداف وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة طامحاً في الفوز من أجل مواصلة النتائج الرائعة محلياً وكذلك الاستعداد القوي للاختبار الأهم والأقوى أمام النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في دوري أبطال أفريقيا ويستعيد الفريق أكثر من لاعب غاب عن اللقاء الأخير أمثال ديانج الذى أنتهى إيقافه وكذلك المصابون وليد سليمان وشريف إكرامي ، وتحدث فايلر المدير الفني للفريق عن أهمية اللقاء والخصم مع لاعبيه خلال المحاضرات الماضية وشدد لهم على أن المنافس يُجيد اللعب بتكتل دفاعي في المباريات وهو ما يتطلب من الجميع خلق فرص جديدة للتسجيل وزيارو الشباك لحصد النقاط الثلاثة ، ويعول فايلر على خبرات ومهارات نجوم الفريق أمثال على معلول وقفشة والشحات والسولية وديانج ومروان محسن العائد للتسجيل مؤخراً وأجاي وثنائي الدفاع أيمن أشرف ورامي ربيعة