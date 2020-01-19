الخليج 365 يكشف بديل الزمالك حال الانسحاب من السوبر الأفريقى

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جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عدم خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى فى قطر، فى الوقت الذى بدأ فيه العد التنازلى لإقامة المباراة المحدد لها 14 فبراير المقبل والتى كان من المقرر إقامتها فى أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة.
وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، على حساب فريق نهضة بركات المغربى بركلات الترجيح، بينما حقق الترجى اللقب على حساب الوداد المغربي.
وجاء قرار مرتضى منصور رئيس الزمالك برفض السفر إلى قطر بسبب الخلافات السياسية مع الدولة الخليجية فى السنوات الأخيرة ودعمها للإرهاب فى المنطقة.
وتنص لائحة الكاف أنه فى حالة انسحاب الزمالك من مباراة السوبر فإنه سيتعرض لعقوبات مغلظة تتمثل فى الاستبعاد من البطولات الأفريقية فى 3 نسخ يحق له المشاركة فيها، بجانب توقيع أقصى عقوبة مالية من جانب الكاف والمقدرة بحوالى 300 ألف دولار أى ما يعادل 4.7 مليون جنيه مصرى.
وعلم "الخليج 365" أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استقر على توجيه الدعوة إلى نادى نهضة بركان المغربى وصيف الكونفدرالية للاستعداد لمواجهة الترجى حال انسحاب الزمالك، وسيدخل الفريق المغربى المباراة ممثلا لبطولة الكونفدرالية وباعتباره وصيفا للزمالك.
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