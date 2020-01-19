شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع كبار الأهلي مع صالح جمعة بعد تصريحات "الكل بينهش فيا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، فى حالة جدل داخل القلعة الحمراء، بعد تصريحاته المفاجئة التى تضمنت هجوما على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وهو ما دفع اللاعبين الكبار بالنادي لعقد جلسة معه فى محاولة لاحتواء الأزمة.

ويري صالح جمعة أنه يعامل بشكل سيئ وغير مبرر من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، الذي يقوم دائما باستبعاده من القائمة ومن التقسيمة في التدريبات دون أسباب محددة، مشددا على أن غيابه عن التدريبات، مؤخرا بسبب حالته النفسية السيئة لذا قام بإغلاق هاتفه لمدة طويلة بسبب حالة الحزن الكبيرة التي يعاني منها.

بعد تصريحات صالح جمعة، عقد لاعبي الأهلي الكبار جلسة مع اللاعب، فى محاولة لإنهاء الأمر، وكشف مصدر مطلع داخل الفريق الأحمر، لـ"الخليج 365"، تفاصيل اجتماع كبار الأهلي الصاخب مع صالح جمعة، بعد تصريحاته الأخيرة.

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تضمن اجتماع كبار الأهلي مع صالح جمعة، توجيه اللوم للاعب على تصريحاته الأخيرة التى تضمنت هجوما على فايلر، حيث أكد اللاعبون الكبار لزميلهم أن تصريحاته غير مبررة نهائيا ولن تلقي تعاطفا من جانب الجماهير الحمراء، فى ظل الأزمات التى دخل فيها طوال الفترة الماضية، حتى من قبل قدوم فايلر، وكذلك قيام المدرب السويسري بتقديم نتائج مميزة مع الفريق منذ توليه المسئولية ولن يكون من المنطقي مهاجمته فى الوقت الحالي بسبب رؤية فنية تقف حالا أمام رغبة اللاعب.

وشدد كبار الأهلي خلال حديثهم مع صالح جمعة، على ضرورة تقديم اللاعب اعتذار عن تصريحاته الأخيرة، ومحاولة احتواء الأزمة، حتى لو كان رحيله أمر ضرورى وقريب ولكن يجب أن يحدث دون أزمات وتنتهى الأمور بالود والاحترام.

ويعقد صالح جمعة جلسة مع مسئولي النادي الأهلي، وتحديدا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يتمسك اللاعب بالرحيل، فى ظل عدم مشاركته فى المباريات لكن يبقي تحديد طريقة رحيله عن القلعة الحمراء، وهل سيكون على سبيل الإعارة لنادي محلي أو خارجي أم على سبيل البيع النهائي وهو الأمر الذى ينتظر حدوثه خلاف حوله بين اللاعب وناديه فى الأيام القليلة القادمة.