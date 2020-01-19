فايلر يستعد لمواجهة النجم الساحلى بتقرير فيديو

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وجاء طلب السويسري من الجهاز المعاون بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي، من خلال تقرير شامل عن مبارياته المحلية والإفريقية قبل لقاء الأهلي في المباراة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الجهاز الفني للأهلي لتجهيز اللاعبين وتحفيزهم؛ بهدف تحقيق الفوز على النجم الساحلي، في المواجهة المرتقبة؛ لاستعادة صدارة المجموعة الثانية في دوري الأبطال الإفريقي.
وتُعد مواجهة اليوم أمام المقاولون واحدة من أهم محطات المارد الأحمر في رحلة التتويج باللقب الـ42 في تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدي بشكل قوي هذا الموسم بدليل نتائجه وإحتلاله المركز الثاني خلف الاهلي المُتصدّر ، فالكثيرون يرون مباراة اليوم قمة كروية وأن المقاولون لن يكون صيداً سهلاً أمام الاهلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة ، فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من إجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدفا وسكنت شباكه 8 أهداف وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.
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