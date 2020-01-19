شكرا لقرائتكم سامي الشيشينى يجتمع بطبيب الزمالك للإطمئنان على عبد الله جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سامى الشيشينى المدرب العام للزمالك، جلسة مع محمد أسامة طبيب الفريق للاطمئنان على حالة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى العضلة الخلفية فى مباراة الجونة الماضية، التى فاز فيها الزمالك بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ملعب النادى الساحلى.

وخصص الجهاز الطبى للزمالك بقيادة محمد أسامة، برنامجا علاجيا وتأهيليا لعبد الله جمعة، للتعافى من الإصابة التى يعانى منها بالعضلة الخلفية، لتجهيزه بصورة كاملة للعودة فى الفترة القادمة خاصة قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستقام الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ويسعى الجهاز الفنى للزمالك، لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل بدنى ممكن والتغلب على الإجهاد من خلال برامج تأهيلية محددة للظهور بأفضل شكل ممكن الفترة المقبلة، خاصة لارتباط الفريق بمجموعة من المباريات المتتالية خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الأفريقى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.

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ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى.

فيما تقرر وصول طاقم حكام مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولىإلى القاهرة الأربعاء المقبل، للتحضير للمباراة التى ستقام الجمعة المقبل باستاد السلام، بعدما أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداى، وأدار الحكم السنغالى العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية، ومنها مباريات لمنتخب مصر أمام النيجر وأوغندا وكذلك لقاء الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى فى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا والذى انتهى بخسارة الأحمر 5 -0، وكذلك لقاء المصرى البورسعيدى فى النسخة السابقة من الكوندرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، وكذلك لقاء الزمالك مع نصر حسين داى فى البطولة السابقة للكونفدرالية، ويضم طاقمه المساعد فى لقاء الزمالك ومازيمبى كلا من الحاج ماليك سامبا وونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.