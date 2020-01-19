شكرا لقرائتكم الزملكاوية يعلنون: كهربا الأكثر تأثيرا بعد الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى استطلاع لـ الخليج 365، أكد قراء الموقع أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق، والذى انتقل للأهلى بداية من يناير الحالى، أكثر لاعب تأثر الفارس الأبيض برحيله بنسبة 62%.

فيما جاء حمدى النقاز الذى طالب بفسخ تعاقده مع الأبيض فى المركز الثانى فى قائمة الأكثر تأثير على الزمالك بـ13%، واختار القراء كاسونجو العائد من جديد بعد إعارة للوداد المغربى فى المرتبة الثالثة بنسبة 10 %، واحتل أيمن حفنى المنتقل إلى مصر المقاصة المركز الرابع بنسبة 8%، وجاء على جبر الذى رحل إلى بيراميدز فى المركز الخامس بـ6%، وتذيل القائمة محمد إبراهيم الذى رحل إلى المقاصة بنسبة 2%.