شكرا لقرائتكم منتخب سلاح الشيش يتأهل إلى دور ربع نهائى كأس العالم للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

توج محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز علي بطل فرنسا 15 /6 فى منافسات الفردى أمس .

وتأهل حمزة الى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا ايضا بنفس النتيجة ، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

وفاز حمزة على بطل أمريكا فى دور ال 16 بنتيجة 15 /9، وتأهل حمزة الى دور ال 16 بالفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 /12 .

واحتل حمزة مؤخرا المركز ال 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار الأسبوع الماضى فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 .

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خسر منتخب مصر لسلاح الشيش من نظيره اليابانى بنتيجة 45 / 38 فى إطار دور الـ 16 بمنافسات الفرق فى كأس العالم المقامة فى فرنسا.

تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش إلى دور الـ16 ، بعد الفوز على سلوفاكيا بنتيجة 45 / 36 فى دور الـ 32، واحتل علاء أبو القاسم البطل الأولمبى فى سلاح الشيش المركز الخامس عشر فى ختام منافسات الفردى بعدما خسر فى دور الـ16 من نظيره بطل إيطاليا بنتيجة 15 / 13.

حصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا مؤخرا ، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى.