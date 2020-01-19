شكرا لقرائتكم كارتيرون يجتمع مع لاعبى الزمالك قبل بدء المران الجماعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادى وطالب المدير الفني اللاعبين بمواصلة الاستعداد والتركيز فى التدريبات بشكل قوى، استعداداً لمباراة مازيمبى الكونغولى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد تأجيل مباراة المصرى لأجل غير مسمى التى كان محدد لها غداً الاثنين، فى الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ووضع جهاز الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، برنامجا لتخفيف الحمل البدني للاعبين في المران من خلال تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، يؤدون التدريبات بالكرة من لمسة واحدة في مربعات صغيرة، بالإضافة إلى فقرة جرى خفيف حول الملعب فيما يؤدي محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك فقرة تأهيلية إضافية على هامش المران المقام حاليا، حيث يقوم الحارس بالجرى حول الملعب وذلك بناء على برنامج موضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بداية التحضيرات اليوم لمازيمبى فى المواجهة التى ستجمع الفريقان، يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى يبحث فيها الزمالك عن تحقيق الانتصار لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

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ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى.

فيما تقرر وصول طاقم حكام مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولىإلى القاهرة الأربعاء المقبل، للتحضير للمباراة التى ستقام الجمعة المقبل باستاد السلام، بعدما أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداى، وأدار الحكم السنغالى العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية، ومنها مباريات لمنتخب مصر أمام النيجر وأوغندا وكذلك لقاء الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى فى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا والذى انتهى بخسارة الأحمر 5 -0، وكذلك لقاء المصرى البورسعيدى فى النسخة السابقة من الكوندرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، وكذلك لقاء الزمالك مع نصر حسين داى فى البطولة السابقة للكونفدرالية، ويضم طاقمه المساعد فى لقاء الزمالك ومازيمبى كلا من الحاج ماليك سامبا وونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.