صلاح يتحدى عقدة الشياطين الحمر.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الآنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الصعب على توتنهام بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

وتعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، 1-1، في لقاء الدور الأول.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 61 نقطة، بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة، فيما يأتي مانشستر يونايتدفي المركز الخامس بـ34 نقطة.

صلاح يتحدى عقدة مان يونايتد

وتشهد المباراة مواجهة خاصة بين صلاح، ومدافعي الشياطين الحمر، حيث لم يستطع النجم المصري التسجيل أمام مان يونايتد منذ قدومه للدوري الإنجليزي، في 4 مباريات سابقة.

ويواجه صلاح هداف البريميرليج في أخر موسمين، شيء أشبه بالعقدة أمام مانشستر يونايتد دائماً، حيث يغيب عن التهديف وصناعة الأهداف، وحتى الفرص الخطيرة تكون نادرة للغاية.

تشكيل ليفربول

يغيب عن صفوف ليفربول نابي كيتا وميلنر ولوفرين بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ويجنالدوم– شامبرلين– هندرسون

خط الهجوم: ماني– فيرمينيو – محمد صلاح

تشكيل مان يونايتد

على الجانب الاخر، يعاني سولشاير المدير الفني للشياطين، من غياب نجمهم الأول ماركوس راشفورد للإصابة.

وسيبدأ سولشاير بالتشكيل التالي:

ديفيد دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

بيريرا - خوان ماتا - دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق رؤوف خليف.