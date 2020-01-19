موعد مباراة الزمالك والمصري غداً الاثنين 20/1/2020

‏نقدم اليوم تفاصيل لقاء الزمالك ضد النادي المصري غداً الاثنين الموافق 20/1/2020، وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري العام.

‏يواجه نادي الزمالك النادي المصري وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة على النادي المصري الذي يحتل المركز الحادي عشر من البطولة، حيث أن الأبيض كالمعتاد يحاول زيادة رصيد نقاط البالغة 24 نقطة حتى يتمكن من اللحاق بالمنافس المعتاد النادي الأهلي الذي يتصدر البطولة حتى الآن.

‏ وقد وصل فارق النقاط بين الفرقتين إلي 9 نقاط، مما يصعب المهمة على لاعبي القلعة البيضاء، خاصةً في حال تحقيق الأهلي فوز جديد ورصد مزيد من النقاط.

‏موعد مباراة الزمالك و المصري

‏من المقرر أن تقام مباراة الزمالك المصري غداً الموافق الاثنين 20/1/2020 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتتولى كلاً من قناتي أون سبورت وتايم سبورت نقل أحداث اللقاء على الهواء مباشرةً.