موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم الأحد 19/1/2020

يشهد اليوم أستاد الإنتاج الحربي مباراة شديدة الحماس بين أول وثاني جدول الدوري العام، حيث يخوض النادي الأهلي الذي يتصدر الدوري المصري برصيد 33 نقطة مباراة ضد نادي المقاولون الذي يحتل المرتبة الثانية من الجدول برصيد 29 نقطة.

ويتوقع اليوم أن تكون هناك منافسة شرسة بين الأهلي ونادي المقاولون سعياً وراء الفوز، فبالنسبة للنادي الأهلي يريد مواصلة الفوز والحفاظ على الصدارة، و بالنسبة لنادي المقاولون يريد الفوز بثلاث نقاط جديدة لتقليص فارق النقاط بينه وبين المارد الأحمر متصدر البطولة.

‏ ‏ موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم

‏ ‏ تقام مباراة الأهلي والمقاولون اليوم الأحد في تمام7:30 مساءً في أستاد الإنتاج الحربي، وتنقل المباراة مباشره علي الفضائية الرياضية أون سبورت و فضائية تايم سبورت .