صفقة الشتاء.. الزمالك يبدأ إجراءات قيد كاسونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

بدأ الزمالك إجراءات قيد مهاجمه الكونجولي كابونجو كاسونجو تمهيدًا لانضمامه إلى قائمة الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر مسؤول في الزمالك -رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات لمصراوي: "توجه إداري من نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لبدء إجراءات قيد كاسونجو".

وأضاف: "سينضم كاسونجو إلى قائمة الفريق بعد إنهاء إجراءت قيده في ظل فتح باب القيد حاليًا، ليصبح لاعبًا في الزمالك بشكل رسمي".

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ويحق للزمالك استبدال لاعب وحيد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، وسيتحقق ذلك على حساب الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز الذي طلب فسخ عقده مع القلعة البيضاء.

وكان الزمالك أعار كاسونجو إلى الوداد المغربي ضمن صفقة انتقال محمد أوناجم للنادي الأبيض، لكن إدارة النادي المغربي فسخت التعاقد مع اللاعب بعد رفض قيده في صفوف الفريق.

يُذكر أن صاحب الـ25 عاما سيصبح خامس لاعب أجنبي في الزمالك مع الثلاثي المغربي أشرف بنشرقي وخالد بوطيب ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي، بعد رحيل حمدي النقاز.