مران الزمالك.. تأهيل أبو جبل.. الاطمئنان على جمعة.. وقرارت كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

واصل الفريق الأول بنادي الزمالك مرانه اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره مازيمبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران تخللها قرارين من جانب المدرب الفرنسي.

1- طالب كارتيرون من لاعبيه، مواصلة الاستعداد بشكل قوي لمباراة مازيمبي والتركيز في التدريبات خاصة بعد تأجيل مباراة الأبيض أمام المصري التي كان مقررًا غدًا الاثنين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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2- كما قرر الجهاز الفني، تخفيف الحمل البدني للاعبين في المران من خلال تقسيمهم الي ثلاث مجموعات، يؤدون التدريبات بالكرة من لمسة واحدة في مربعات صغيرة، بالاضافة إلي فقرة ركض خفيف حول الملعب.

على الجانب الآخر، حرص سامي الشيشيني المدرب العام للفريق على الحديث مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق وذلك للاطمئنان على حالة عبدالله جمعة لاعب الفريق والبرنامج التأهيلي الموضوع له بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية في اللقاء السابق أمام الجونة.

من جانبه، يؤدي محمد أبوجبل حارس مرمي الزمالك فقرة تأهيلية إضافية بالركض حول الملعب وذلك بناء على برنامج موضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد بالمجموعة الأولى لمجموعات أفريقيا رفقة كل من مازيمبي، أول أغسطس وزيسكو، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما يتصدر مازيمبي الجدول بـ10 نقاط.