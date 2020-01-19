فايلر يطلب تجهيز بادجي وتقرير عن النجم.. ومحاضرة قبل مباراة الأهلي والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، وضع برنامج بدني خاص للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

وتعاقد الأهلي مؤخراً مع بادجي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للأهلي، طلب من توماس بينكيل مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لبادجي ليقوم اللاعب بتنفيذه على مدار 5 أيام، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية.

ويريد فايلر تجهيز بادجي بدنيا وفنيا للتواجد مع الفريق في أسرع وقت ممكن.

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وطلب فايلر من معاونيه، تجهيز تقرير بالفيديو عن النجم الساحلي لدراسته بعد مباراة المقاولون بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، من خلال تقرير شامل عن مبارياته المحلية والإفريقية.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي يوم 26 من شهر يناير الجاري بالجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقرر فايلر منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات يوم الثلاثاء 21 من شهر يناير وذلك استعدادا لمباراة النجم الساحلي، بعد تأجيل مواجهة انبي التي كان مقرر لها يوم الأربعاء 22 يناير، وترحيل مباراة النجم ليوم 26 بدلا من 24.

و يعقد فاير محاضرة فنية للاعبين بفندق الإقامة في الـ5.00 مساء اليوم الأحد، وذلك قبل التحرك لملعب استاد السلام لملاقاة المقاولون في الـ7.30 مساء، لتحديد طريقة اللعب والتأكيد على بعض النقاط الفنية.