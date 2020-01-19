فايلر يستهدف تحطيم رقم جوزيه في مواجهة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يسعى النادي الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر للحفاظ على سلسلة انتصاراته حين يخوض مباراة صعبة في مواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 للدوري المصري الممتاز.

الأهلي حقق انطلاقة استثنائية في الدوري بعد الفوز في جميع المباريات التي لعبها ليحصد 33 نقطة ويتربع على صدارة ترتيب المسابقة، ويلاحقه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ29 نقطة ولكن من 13 مباراة.

وكان فايلر سجّل ثالث أقوى انطلاقة للأهلي في تاريخ الدوري بعد فوزه الكاسح على طنطا (5-0) في الجولة الـ13 للمسابقة، محققًا الانتصار الـ11 على التوالي ليعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه موسم (2005-2006).

وفاز الأهلي مع المدرب السويسري في الموسم الجاري (2019-2020) على كل من: سموحة، الإنتاج الحربي، أسوان، الجونة، وادي دجلة، حرس الحدود، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، المقاصة، نادي مصر وطنطا.

وبإمكان فايلر تخطي ثاني أفضل انطلاقة لمانويل جوزيه مع الأهلي ومعادلة الهولندي جو بونفرير حال حفاظه على العلامة الكاملة في مباراة اليوم على ملعب السلام في 7:30 مساءً أمام المقاولون بقيادة عماد النحاس.

ونستعرض في السطور التالية أقوى انطلاقات الأهلي في تاريخه بالدوري:

1- مانويل جوزيه (2004-2005) - 17 انتصارا:

الرقم القياسي في أفضل انطلاقات الأهلي في الدوري المصري مسجل باسم الأسطورة جوزيه، عندما حقق 17 انتصارًا متتاليًا في موسم 2004-2005، وتحديدا منذ 17 سبتمبر 2004 حتى 14 يناير 2005.

جاءت انتصارات الأهلي منذ الجولة الأولى حتى الجولة الـ17 على حساب كل من: أسمنت السويس، الترسانة، المنصورة، الاتحاد، المصري، بلدية المحلة، الزمالك، أسمنت أسيوط، إنبي، طلائع الجيش، حرس الحدود، الإسماعيلي، غزل المحلة، أسمنت السويس، الترسانة، المنصورة، الاتحاد.

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وتوقفت السلسلة القياسية للأهلي في الجولة الـ18 بعدما أجبره المصري البورسعيدي على التعادل السلبي يوم 21 يناير 2005، وحصد المارد الأحمر لقب الدوري في النهاية بعد تعادله في مباراتين فقط من أصل 26 مباراة دون تلقي أي هزيمة، حيث تصدر الجدول بفارق 31 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنبي.

2- جو بونفرير (2002-2003) - 12 انتصارا:

يأتي بونفرير في المركز الثاني يأتي الهولندي بونفرير بعدما حقق 12 انتصارًا متتاليًا في موسم 2002-2003، وتحديدا خلال الفترة من 23 سبتمبر 2002 حتى 10 يناير 2003.

جاءت انتصارات الأهلي منذ الأسبوع الأول حتى الأسبوع الـ12 على حساب كل من: حرس الحدود، المنصورة، الاتحاد، جولدي، المقاولون، غزل المحلة، الإسماعيلي، المصري، الترسانة، أسوان، بلدية المحلة وإنبي.

وتوقفت انتصارات الأهلي في ختام الدور الأول من المسابقة أمام منافسه الأذلي نادي الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، وفرّط الأهلي في اللقب ليُتوج به الفارس الأبيض بفارق نقطة وحيدة عن الفريق الأحمر.

3- رينيه فايلر (2019-2020) ومانويل جوزيه (2005-2006) - 11 انتصارا:

يتساوى فايلر في المركز الثالث مع جوزيه الذي تواجد مرة أخرى بعد تحقيق الرقم الأقل له (11 انتصارا متتاليا) في موسم 2005-2006، وتحديدا منذ 13 أغسطس 2005 حتى 18 فبراير 2006.

انتصارات الأهلي جاءت أمام كل من: الكروم، أسمنت أسيوط، غزل المحلة، إنبي، الألومنيوم، طلائع الجيش، الاتحاد، أسمنت السويس، المصري، المقاولون والكروم، قبل أن تتوقف بالتعادل مع غزل المحلة (2-2).

وُتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية على التوالي دون تلقي أي هزيمة بجانب تعادله في ثلاث مباريات، حيث ابتعد بالصدارة بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

فايلر عادل الرقم الأقل لجوزيه وسجل ثالث أقوى انطلاقة في تاريخ الأهلي (11 انتصارا)، لكنه يحتاج إلى 6 انتصارات متتالية جديدة للوصول إلى المدرب الأسطوري، و7 انتصارات للتربع منفردًا بقمة القائمة التاريخية.