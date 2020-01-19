"هجوم بالذخيرة الحية تحت تأثير الكحول".. دقائق الرعب بملعب الهلال قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تعرض ملعب نادي الهلال السوداني لهجوم بالذخيرة الحية أمس السبت ليتسبب في رعب بمحيط الاستاد الذي يعرف بـ "الجوهرة الزرقاء".

وبحسب موقع "سوداني نت" فإن شاب أطلق أكثر من 60 طلقة نارية في الهواء أمام العديد من المارة بمحيط الاستاد الذي يقع بمنطقة العرضة بمدينة أم درمان.

وانتقلت قوات من الشرطة لدعم أمن الملعب الذين أرسلوا استغاثة لتتم محاصرة المعتدى بعد نفاذ ذخيرته والقبض عليه وتسليم سلاحه إلى قسم الصناعات بأم درمان.

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ووفقاً لـ "سوداني نت" فأنه تبين أن الشاب يدعى "بخيت يوسف أدم" ولم يدل المتهم "الذي ظهر مخمورا"، وفقا للتقرير السوداني، بأي إفادات حول ما فعله حتى الآن.

ويستضيف الهلال السوداني فريق الأهلي المصري بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد أسبوعين، وتحديدا يوم 1 فبراير المقبل على ستاد الهلال بأم درمان.

الجدير بالذكر أن الأهلي المصري يحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة الثانية بـ9 نقاط، فيما يحل الهلال ثالثا برصيد 6 نقاط.