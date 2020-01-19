"يسعى لفك العقدة".. صلاح يبحث عن أول أهدافه في مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

تنطلق، في السادسة والنصف مساء، مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

وسيقود النجم المصري محمد صلاح خط هجوم الريدز أمام مانشستر يونايتد برفقة الثنائي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

وتشهد مواجهة مانشستر يونايتد تحديًا خاصًا للملك المصري؛ إذ يسعى لتسجيل أول أهدافه في شباك الشياطين الحمر.

وواجه صلاح مانشستر يونايتد في 4 مناسبات سابقة منذ انضمامه للريدز في 2017، لم يسجل خلالها أي هدف.

وفي موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018، واجه صلاح مانشستر يونايتد على أنفيلد في أول مبارياته أمام الشياطين الحمر وانتهت المباراة وقتها بالتعادل السلبي.

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وشارك في الـ90 دقيقة خلال مباراة الدور الثاني والتي خسرها ليفربول بثنائية لهدف، لم يستطع الملك المصري مساعدة فريقه في التفوق على مانشستر يونايتد.

وفي موسمه الثاني مع الريدز 2018-2019، لم ينجح صلاح في زيارة شباك ديفيد دي خيا حارس مرمى اليونايتد على الرغم من فوز فريقه بنتيجة 3-1 في المباراة.

وانتهت مباراة الدور الثاني بين الفريقين خلال الموسم ذاته بتعادل سلبي، فشل خلالها صلاح أن يوقع على أول أهدافه في مرمى الشياطين الحمر.

وغاب صلاح خلال مباراة الدور الأول في هذا الموسم والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله بسبب الإصابة والتي منعته من تدوين أول أهدافه في الشياطين الحمر.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين لتحمل آمال صلاح بتسجيل أول أهدافه في فريق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، بالإضافة لتطلعه لقيادة فريقه في مواصلة طريق الانتصارات بالبريميرليج وتحقيق الفوز رقم 21 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 61 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام وست هام.