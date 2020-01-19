"بكى بعد هدفه بالأهلي".. مدرب صلاح الأسبق يكشف تفاصيل جديدة في حياة الملك المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد الصربي إيفيكا تودروف، المدير الفني الأسبق لنادي المقاولون العرب، أنه من اكتشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وتولى إيفيكا تودروف مهمة تدريب المقاولون العرب في نوفمبر عام 2010 قبل أن يرحل في إبريل عام 2011.

وأجرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية مقابلة مع تودروف صرح فيها أنه من اكتشف محمد صلاح أثناء فترة توليه قيادة المقاولون العرب.

وقال تودروف: "من اللاعبين الذين اكتشفتهم كان محمد صلاح، حين وصلت لتدريب المقاولون العرب في 2011".

وأضاف: "كنت أحتاج للاعبين لضمهم للفريق الأول، فذهبت لمشاهدة إحدى مباريات فريق الشباب، وكانت النتيجة 1-0، قبل أن أرى لاعبا يحمل الرقم 14، وكان محمد صلاح".

Advertisements

وتابع المدير الفني الصربي: "خلال 16 دقيقة، سجل صلاح هدفاً وصنع آخر، وعندها طلبت أن يتم تصعيده للفريق الأول ليتمرن معنا، وبعد 9 أشهر رحل إلى بازل السويسري".

وعن الشيء الذي أعجبه في صلاح: "شعرت أن لديه قدرات استثنائية، فبعد 5 أيام من انضمامه للفريق الأول، أشركته في مباراة الأهلي، ولقد تلاعب بجميع اللاعبين، وسجل هدفاً".

وأردف: "قفز الجميع عليه بعد تسجيله الهدف، ولكنه دفع زملاءه وجاء لي، وبكى بين يدي قائلاً: (إنني مدرب كبير)".

وشدد تودروف: "دون أي ادعاء، لأنه حتى قال ذلك لي، كونه يلعب الكرة الآن، فإن الفضل يعود لي".

واختتم تودروف تصريحاته قائلاً: "محمد صلاح يجري بسرعة كبيرة، وهو يختلف عن اللاعبين الآخرين".