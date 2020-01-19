الإسماعيلي: هناك مفاوضات رسمية مع بن يوسف.. وصالح لم يُعرض علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي عن مفاوضات النادي مع صالح جمعة لاعب الأهلي، والتونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث نادي الإسماعيلي عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، خاصة بعد حالة التراجع وعدم الاستقرار التي ضربت الفريق الأصفر.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال المنياوي: "صالح لم يُعرض علينا، حديث مع وكلاء فقط".

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وأضاف: "الإسماعيلي نادي كبير، وشرف لأي لاعب تمثيله، ومن العيب أن يتحدث أي لاعب عن النادي بشكل سئ".

وعن مفاوضات الفريق الأصفر مع فخر الدين بن يوسف قال المنياوي: "هو لاعب جيد، نعم هناك مفاوضات رسمية، والأمور تسير لصالحنا".

وعما يحتاجه الفريق من تدعيمات أخرى قال مدير الكرة للدراويش: "نبحث التعاقد مع ظهير أيسر جيد، ولاعب وسط ملعب".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، جمعها من خوض 14 جولة (حقق الفوز في 5- تعادل في 3 وخسر في 6).