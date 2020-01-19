صالح موسى: صالح جمعة زملكاوي.. ونصحته بالرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشف صالح موسى، لاعب الزمالك الأسبق، أن صالح جمعة لاعب الأهلي يحب النادي الأبيض، مؤكدا أنه قدّم له نصيحة بالرحيل عن القلعة الحمراء.
وقال صالح موسى، في تصريحات لقناة "تايم سبورتس": "صالح جمعة زملكاوي، إنه صديق لي ويحب نادي الزمالك".
وأضاف: "نصحته منذ فترة بضرورة الابتعاد عن الأهلي، الانفصال سيكون في مصلحة اللاعب وسيظهر بشكل مختلف مع نادٍ آخر لأنه يتمتع بموهبة كبيرة".
وأتم صاحب الـ33 عاما قائلا: "أتمنى انضمام صالح جمعة للزمالك، وأتوقع ظهوره مع الفريق الأبيض بشكل لافت".
وغاب صالح جمعة عن مباريات الأهلي طوال الموسم الجاري (2019-2020)، ولم يشارك في أي لقاء مع الفريق تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.
يُذكر أن الأهلي وقع غرامة مالية على صاحب الـ26 عاما لتخلفه عن حضور التدريبات اليومية، وقد يرحل اللاعب عن الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.
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