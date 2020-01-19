برنامج بدني للسنغالي أليو بادجي في الأهلي

حدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا وفنيًا خاصًا للسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريقالجديد.
وطلب «فايلر» من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ«بادجي» ليقوم اللاعب بتنفيذه علىمدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة فايلر لتجهيز بادجي بدنيا وفنيا؛ تمهيدا لدخوله في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات مع الفريق.
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