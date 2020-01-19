تدريبات تأهيلية للاعب الزمالك عبدالله جمعة

يؤدي عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، تدريبات علاجية وتأهيلية بجمانيزيوم النادي.
يأتي ذلك في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة في ظل معاناته من الإصابة بالخلفيةوالتي تعرض لها بلقاء الجونة الأخير.
حرص سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، على الحديث مع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبيبالفريق، وذلك للاطمئنان على حالة عبدالله جمعة، لاعب الفريق، والبرنامج التأهيلي الموضوع له بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية في اللقاء السابق أمام الجونة.
يستعد الفريق لمواجهة مازيمبي، الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أن تقام يوم الجمعة المقبلة.
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