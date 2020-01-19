اليوم.. راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي

منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي نحن قيادة المدرب الفرنسي ديديه جوميز راحة سلبية للاعبي الفريق الأول الأساسين لمدة 24 ساعة عقب التعادل أمس السبت أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمرالدوري المصري الممتاز.
وتعادل الإسماعيلي مع سموحة إيجابيًا مساء أمس السبت بهدف لكلًا منهما سجل للدراويش اللاعب الناميبي بنسون شيلونجو، بينما سجل لسمحة إبراهيم أبو أليزيد لاعب الإسماعيليبالخطأ في مرماة.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من غد الاثنين تحضيرا للقاء الاتحاد السكندري يوم الاحد بعد المقبل فى اياب دور ال8 بكأس محمد السادس للاندية الأبطال "البطولة العربية".
وكان حقق الدراويش الفوز بهدف دون رد على الاتحاد السكندري في مباراة الذهاببالأسكندرية سجلة محمد الشامي.
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