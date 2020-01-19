بث مباشر لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري

يستعد الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، لمواجهة نظيره المقاولون، اليوم الأحد، على ملعب ستاد السلام الدولي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون:

يكون موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون:

ستكون مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في الدوري العام منقولة بشكل حصري عبر قنوات: أون سبورت بتعليق محمد الكواليني، وقناة تايم سبورت بتعليق مؤمن حسن.

يعيش الأهلى حالة فنية رائعة ورقمًا مميزًا بحصد 11 انتصارًا على التوالى برصيد 33 نقطة متربعًا على قمة الدورى مع المدرب السويسرى رينيه فايلر. ويملك الأهلى الهجوم الأقوى بالدورى بتسجيل 33 هدفًا والدفاع الأقوى

باستقبال هدفين فقط.. وله مباراتان مؤجلتان أمام المصرى البورسعيدى والزمالك.

يحتل المقاولون المركز الثانى برصيد 29 نقطة وتلقى هزيمتين فقط من 13 مباراة ويملك ثالث أقوى هجوم ببطولة الدورى بتسجيل 18 هدفًا، كما أنه استقبل 8 أهداف وهو ثانى أقوى دفاع فى الدورى متساويًا مع حرس الحدود خلف الأهلي.

تتسم لقاءات الأهلى والمقاولون بالندية ولم تعرف هذه المواجهة التعادل بين الفريقين منذ 25 ديسمبر 2010 وهو اللقاء الذى شهد هدفًا سجله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى حاليًا، بقميص فريقه الأسبق المقاولون أمام الأهلي.

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يغيب عن الأهلى فى مواجهة الليلة سعد سمير ومحمد محمود وحمدى فتحى وكريم وليد نيدفيد، وهو الرباعى الذى يعانى إصابات طويلة بجانب رمضان صبحى، بينما يستعيد الفريق جهود لاعبين عدة

عادوا من الإصابة مثل محمود متولى ووليد سليمان والحارس شريف إكرامى والمالى أليو ديانج.

وربما تشهد تشكيلة الأهلى بعض التعديلات تطبيقًا لسياسة التدوير، خصوصًا أن الفريق لديه مباراة مهمة أخرى أمام إنبى يوم الأربعاء المقبل، ثم لقاء النجم الساحلى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كما يأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول

في خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج أو محمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وحسين الشحات،

في الهجوم: جونيور أجايي ومروان محسن أو محمود كهربا

فى المقابل يبحث المقاولون عن تكرار ما فعله فى الموسم الماضى حين فاز فى الدور الأول بهدف نظيف، خصوصًا أن الفوز سيقلص الفارق مع الأهلى إلى نقطة واحدة وتعزز موقف المقاولون فى المربع الذهبى وهو الهدف الذى حدده عماد النحاس.

ويعتمد المقاولون على تشكيلته التى تضم الحارس محمود أبوالسعود، وأمامه رباعى الدفاع محمد سمير وفادى نجاح وأمير عابد وعبدالوهاب إسماعيل، وفى الوسط محمد سوستة وإبراهيم صلاح والنيجيرى معروف يوسف وطاهر محمد طاهر مع ثنائى الهجوم محمد سالم والتونسى سيف الدين الجزيري.