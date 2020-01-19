تشكيل المقاولون المتوقع أمام الأهلي

يستعد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي، مساء اليوم الأحد، الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، في قمة الدور الأول، ضمن الأسبوع ال١٤ من الدوري الممتاز.
يدرس عماد النحاس التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الأهلي ومن المتوقع أن يدفع ب:
في حراسة المرمى: محمود أبو السعود
في الدفاع: أمير عابد، فاروقا،
في الوسط: إبراهيم صلاح، سوسته، معروف يوسف، محمد مجلي
في الهجوم: محمد سالم، سيف الدين الجزيري.
ويحتل المقاولون المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة، بينما يتصدر الأهلي الدوري، برصيد ٣٣ نقطة.
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