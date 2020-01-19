الشيشيني يطمئن على حالة عبدالله جمعة

حرص سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، على الحديث مع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، وذلك للاطمئنان على حالة عبدالله جمعة، لاعب الفريق والبرنامج التأهيلي الموضوع له، بعد إصابته بشد فى

العضلة الخلفية في اللقاء السابق أمام الجونة.

يستعد الفريق لمواجهة مازيمبي، الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أن تقام يوم الجمعة المقبلة.

على ناحيه أخرى، وضع الجهاز الفني للفريق برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

حيث اعتمد الجهاز الفني على تأهيل اللاعبين بالكرة من خلال تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات يؤدون التدريبات بالكرة من لمسة واحدة في مربعات صغيرة، إضافة إلى فقرة ركض خفيف حول الملعب.