تدريبات تأهيلية إضافية لمحمد أبو جبل في الزمالك

يؤدي محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فقرة تأهيلية إضافية على هامش المران المقام حاليًّا.

حيث يقوم الحارس بالركض حول الملعب وذلك بناء على برنامج موضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وعلى ناحيه أخرى، وضع الجهاز الفني للفريق برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين على

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هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.

حيث اعتمد الجهاز الفني على تأهيل اللاعبين بالكرة من خلال تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات يؤدون التدريبات بالكرة من لمسة واحدة في مربعات صغيرة بالإضافة إلى فقرة ركض خفيف حول الملعب .

وقبل انطلاق المران عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين وطالبهم بمواصلة الاستعداد بشكل قوي لمباراة مازيمبي يوم الجمعة المقبل والتركيز بالتدريبات بعد تأجيل مباراة

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة فريق الكرة الأول بالنادي أمام فريق المصري المحدد لها غدًا في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.