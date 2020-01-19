الأهلي راحة من التدريبات غدًا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر قرر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الاثنين.
ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الثلاثاء، في إطاراستعداده لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.
وجاء قرار الجهاز بقيادة السويسري رينيه فايلر، بمنح اللاعبين راحة سلبية في إطار البرنامج التدريبي الخاص بجدول المباريات المحلية والأفريقية.
ويواجه الأهلي المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.
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