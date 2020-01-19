نتيجة مباراة الإمارات وأوزبكستان في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

يصطدم منتخب الإمارات بمنتخب أوزبكستان في ختام مباريات ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، اليوم الأحد 19-1-2020 على ملعب راجامانجالا الدولي في العاصمة التايلاندية “بانكوك”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية، وستنقل على قناة الكأس القطرية الثالثة بتعليق أحمد المعمري، وعلى قناة بي إن سبورتس السادسة بتعليق باسم الزير.

وصنع منتخب أوزبكستان مفاجأة من عيار ثقيل في دور مجموعات البطولة عندما أطاح بمنتخب إيران من المجموعة الثالثة، بفضل التعادل أمامه في المباراة الأولى 1/1 ثم الفوز على الصين بهدفين دون رد في المباراة الثانية، وتسجيل هدف أمام كوريا الجنوبية في المباراة الثالثة الأمر الذي حسم تأهله على حساب إيران بفارق هدف وحيد!!

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وسيكون العرب على موعد مع قمة عربية عربية في الدور نصف النهائي، إذا ما تمكن منتخب الإمارات من الفوز على أوزبكستان في هذه الأمسية، حيث سيلاقي المنتخب السعودي المنتشي بفوز متأخر على أصحاب الضيافة “تايلاند” في افتتاح ربع النهائي يوم أمس السبت.

ولم يتأهل سوى منتخب مصر من المنتخبات العربية الأفريقية إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 في شهر نوفمبر الماضي.

وإذا ما تمكن منتخب الإمارات من التأهل لنصف النهائي، سيضمن العرب مقعدًا جديدًا في أولمبياد طوكيو، علمًا بأن الخاسر ستكون أمامه فرصة للظفر بالمركز الثالث المؤهل إلى الأولمبياد كذلك.

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