بث مباشر | الإمارات – أوزبكستان

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الإمارات وأوزبكستان في ختام ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، اليوم الأحد 19-1-2020.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية، على ملعب راجامانجالا الدولي في العاصمة التايلاندية “بانكوك”.

وسيكون العرب على موعد مع قمة عربية عربية في الدور نصف النهائي، إذا ما تمكن منتخب الإمارات من الفوز، حيث سيلاقي المنتخب السعودي المنتشي بفوز متأخر على أصحاب الضيافة “تايلاند” في افتتاح ربع النهائي يوم أمس السبت.

ولم يتأهل سوى منتخب مصر من المنتخبات العربية الأفريقية إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 في شهر نوفمبر الماضي.

وإذا ما تمكن منتخب الإمارات من التأهل لنصف النهائي، سيضمن العرب مقعدًا جديدًا في أولمبياد طوكيو، علمًا بأن الخاسر ستكون أمامه فرصة للظفر بالمركز الثالث المؤهل إلى الأولمبياد كذلك.

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وتنقل مباراة الإمارات وأوزبكستان على قناة الكأس القطرية الثالثة بتعليق أحمد المعمري، وعلى قناة بي إن سبورتس السادسة بتعليق باسم الزير، ويبثها موقع الخليج 365 في هذا الموضوع “المحدث” والذي يتطلب “ريفريش للصفحة” كل 30 ثانية فقط.

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الإمارات 0-0 أوزبكستان

???? ملعب راجامانجالا الدولي (بانكوك- تايلاند)

???? كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – دور الـ 8

⏳ تنطلق بعد قليل (الساعة 13:15 جرينيتش)

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