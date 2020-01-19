اونلاين | يلا salah كورة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد bein sport كورة لايف هدف محمد صلاح gool salah يوتيوب

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معرفة موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

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القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 6:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت السعودية