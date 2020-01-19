اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بث مباشر (On Sport) بث حي مواجهة الاهلي اليوم الاحد بدون توقف مباراة الاهلي

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بث مباشر مباراة الأهلي تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية غداً الأحد 19 يناير صوت ستاد السلام بمدينة القاهرة، لمتابعة لقاء الأهلي والمقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي ويأمل النادي الأهلي في مواصلة سجله الخالي من الهزيمة أو التعادل في الدوري هذا الموسم، بالفوز على ذئاب الجبل، والذهاب بعيداً بصدارة الدوري.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي في المقبل لن يكون أبناء عماد النحاس لقمة سائغة للشياطين الحمر، في ظل الآداء الراقي للمقاولون هذا الموسم، وإحتلالهم وصافة جدول الدوري خلف الأهلي المتصدر.

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مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي يحتل النادي الأهلي صدارة الترتبب عن جدارة برصيد 33 نقطة من 11 مباراة بالعلامة الكاملة، مسجلاً 33 هدفاً ومستقبلاً هدفين فقط، بينما يحتل الذئاب المركز الثاني في لائحة الترتيب برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بواقع 9 إنتصارات وتعادلين وهزيمتين، سجل 18 هدفاً وسكنت شباكه 8 أهداف.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي موعد مباراة الأهلي والمقاولون والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي تذاع المباراة مساء الغد الأحد على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بتعليق محمد الكواليني ومؤمن حسن على الترتيب، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف 19:30 بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، التاسعة والنصف 21:30 بتوقيت دبي، السادسة والنصف 18:30 بتوقيت تونس والجزائر، الخامسة والنصف 17:30 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي وقررت لجنة التحكيم بالإتحاد المصري لكرة القدم، إسناد المباراة للحكم أحمد الغندور.