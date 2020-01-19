اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي اليوم TIME SPORT

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شاهد الان الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المقاولون العرب.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.



خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم : مروان محسن.