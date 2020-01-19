اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر الأهلي (On Sport)

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بث مباشر مواجهة الاهلي اليوم الاحد مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي يواجه مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، على ملعب ستاد السلام الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وقررت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور إسناد المهمة التحكيمية لمباراة الأهلي والمقاولون العرب للحكم أحمد الغندور.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكه المكرمة.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

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مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي يتم بث مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر شاشتي "أون سبورت" و"تايم سبورت"، الناقل الحصري لبطولة الدوري العام المصري.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي وحسم النادي الأهلي مباراته الأخيرة بالدوري المصري، التي خاضها أمام طنطا، يوم الأربعاء الماضي، بعدما تفوق بخمسة أهداف نظيفة، سجلها كل من محمود كهربا بواقع هدفين، وهدف لكل من حسين الشحات ومروان محسن وأحمد الشيخ.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي موقف الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي ويتواجد الأهلي، المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة، جمعها بعد حصده للعلامة الكاملة من فوزه في إحدى عشر مباراة متتالية.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي فيما استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، اللاعبين صالح جمعة ووليد أزارو، من قائمة المباراة التي يخوضها الأحمر اليوم، برفقة صلاح محسن وحسام عاشور وشريف إكرامي وحسين السيد.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي موقف المقاولون العرب قبل مواجهة الأهلي

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي بينما يتواجد فريق المقاولون العرب، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز بـ7 مباريات والتعادل في 3 والهزيمة في مباراتين.