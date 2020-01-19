اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الأهلي والمقاولن العرب

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مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء اليوم أمام فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي ومن المنتظر أن يدخل الاهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور اجايي

خط الهجوم: مروان محسن

بث الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث حي مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي ويسعي الأهلي لعبور المقاولو اليوم وحصد ثلاثة نقاط جديدة في مسيرته لمواصلة صحوة الدوري تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي لم يفقد أي نقاط حتي الآن في بطولة الدوري بالموسم الجاري.