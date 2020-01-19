اونلاين | بث مباشر مباراة الامارات واوزباكستان beIN SPORTS HD المفتوحة بث حي مباراة الامارات

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الان وبدون توقف تستطيع مشاهدة مباراة الامارات واوزباكستان يلتقي منتخب الإمارات الأولمبي اليوم الأحد نظيره الأوزباكستاني في ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عامًا، والمؤهِّلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 على ملعب راجا مانجالا في بانكوك.

عبر الانترنت مباراة الامارات واوزباكستان ويواجه الفائز من مباراة اليوم المنتخب السعودي في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء المقبل، بعد أن أقصى الأخضر منتخب تايلاند بهدف دون رد -يوم أمس- على استاد ثاماسات في باثوم ثاني.

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شاهد اليوم مباراة الامارات واوزباكستان وتأهل منتخب الإمارات إلى دور ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، تحصّل عليها من التعادل السلبي أمام فيتنام، وبعدها الفوز على كوريا الشمالية بهدفين نظيفين، بينما تعادل مع الأردن بهدف لكل منهما.

من المنزل مباراة الامارات واوزباكستان بينما تأهل منتخب أوزباكستان كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد أن تعادل مع إيران بهدف لمثله، والفوز على المنتخب الصيني بهدفين بلا رد، والخسارة من كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف.

مباراة الامارات واوزباكستان يذكر أنَّ البطولة شارك فيها 16 منتخبًا جرى تقسيمها على أربع مجموعات، وتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الثمانية، علمًا بأن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى يتأهلون للأولمبياد ممثلين عن قارة آسيا، إضافة إلى مستضيف البطولة منتخب اليابان.