اونلاين | بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الامارات واوزباكستان beIN SPORT كاس امم اسيا تحت 23 (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الامارات واوزباكستان beIN SPORT كاس امم اسيا تحت 23 (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الامارات واوزباكستان تأهل الأبيض الأولمبي الى دور الثمانية لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، بعد تعادله مع الأردن بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب شانغ أرينا في تايلاند.

بث حي الان مباراة الامارات واوزباكستان سجل للابيض زايد العامري (ق 41 ) وأدرك إيهاب الخوالدة التعادل في الدقيقة 80، بعد مباراة قوية غلب عليها الطابع التكتيكي تميز الأبيض في الشوط الأول والأردن في الثاني

بث مباشر اليوم مباراة الامارات واوزباكستان ويلاقي الأبيض اوزباكستان يوم الأحد المقبل على ملعب راجا منجالا في بانكوك، وفي اليوم نفسه يلاقي الأردن نظره كوريا الجنوبية علي ملعب تامسات.