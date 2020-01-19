رياضة | القناة في ضيافة النجوم في مواجهة مرتقبة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة في ضيافة النجوم في مواجهة مرتقبة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح الاثنين مباريات الدور الثاني بدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، حيث يستضيف فريق النجوم بقيادة أحمد ساري، نظيره، فريق القناة بقيادة حمزه الجمل، علي ملعب النجوم، بأكتوبر.

ويدخل القناة اللقاء، في المركز الثالث، برصيد 19 نقطة من 11 مباراة فوز في 5 مباريات علي، شبين والمريخ، وكوكاكولا، والنصر، والزرقا، وتعادل في 4 مباريات أمام النجوم و الداخلية، وسيراميكا، ومنتخب السويس، وخسر مباراتان من الترسانة وبتروجيت.

بينما يدخل النجوم صاحب الأرض اللقاء في المركز السابع برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و 5 تعادلات و 3 هزائم

وكان القناة تعاقد مع أحمد الصعيدي قادما من نادي مصر وأحمد فوزي قادما من المنصورة وإسلام صلاح إعارة من المقاولون العرب بينما استغني عن شوقي فتحي ومحمد سعيد و فتحي عثمان و محمد خليفة.

Advertisements

وخاض القناة مباراة ودية أمام بتروجيت خلال فترة التوقف بين الدورين، لتجهيز لاعبيه للعودة للمباريات الرسمية.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجيت 15 نقطة

7- النجوم 14 نقطة

8- جمهورية شبين 14 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط