رياضة | الزمالك يجهز أبو جبل ببرنامج خاص

ويلتقي الزمالك مع مازيمبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأدى الحارس تدريبات خاصة بالجري حول الملعب لوصوله إلى الفورمة البدنية.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. حيث اعتمد الجهاز الفني على تأهيل اللاعبين بالكرة من خلال تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات يؤدون التدريبات بالكرة من لمسة واحدة في مربعات صغيرة بالإضافة إلى فقرة ركض خفيف حول الملعب .